ОДНО число на 1,4 меньше другого и составляет 0,72 его. найдите оба числа!!!!!!
Математика
ОДНО число на 1,4 меньше другого и составляет 0,72 его. найдите оба числа!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x-1,4=072x x-0,72x=1,4 0,28x=1,4 x=1,4/0,28 x=5 а второе число не заставит труда найти, 0,72*5=3,6 либо же 5-1,4=3,6
Гость:
Пусть первое число - х Тогда второе число - х-1,4 или 0,72х Так как второе число меньше первого числа на 1,4 и составляет 0,72 от него, составим и решим уравнение: х-1,4=0,72х х-0,72х=1,4 0,28х=1,4 х=5 первое число - 5, найдем второе число: 5-1,4=3,6 Ответ: 5 - первое число 3,6 - второе число
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