Переделайте предложения так чтобы обособленные определения стали необособленные :1)После полудня Дерсу нашел маленькую тропу, которая вела нас к перевалу, покрытому густым лесом.2)Мне часто вспоминаются теперь и эта темная река...

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Переделайте предложения так чтобы обособленные определения стали необособленные :1)После полудня Дерсу нашел маленькую тропу, которая вела нас к перевалу, покрытому густым лесом.2)Мне часто вспоминаются теперь и эта темная река, затемненная скалистыми горами, и этот живой огонек.3)Лицо его, заросшее от глаз до шеи черной бородой, и волосатые руки внушали всем страх. Переделайте предложения так чтобы необособленные определения стали обособленными :1)Вода в реке казалась черной, и на спокойной поверхности ее отражались пламя костра и мигающие на небе звезды.2)Огонь разорвавшейся около него бомбы осветил мгновенно двух человек.

Автор: Гость