Переделайте предложения так чтобы обособленные определения стали необособленные :1)После полудня Дерсу нашел маленькую тропу, которая вела нас к перевалу, покрытому густым лесом.2)Мне часто вспоминаются теперь и эта темная река...
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Переделайте предложения так чтобы обособленные определения стали необособленные :1)После полудня Дерсу нашел маленькую тропу, которая вела нас к перевалу, покрытому густым лесом.2)Мне часто вспоминаются теперь и эта темная река, затемненная скалистыми горами, и этот живой огонек.3)Лицо его, заросшее от глаз до шеи черной бородой, и волосатые руки внушали всем страх. Переделайте предложения так чтобы необособленные определения стали обособленными :1)Вода в реке казалась черной, и на спокойной поверхности ее отражались пламя костра и мигающие на небе звезды.2)Огонь разорвавшейся около него бомбы осветил мгновенно двух человек.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) После полудня Дерсу нашел маленькую тропу, которая вела нас к покрытому густым лесом перевалу. 2) Мне часто вспоминаются теперь и эта затемнённая скалистыми горами темная река, и этот живой огонек. 3) Заросшее от глаз до шеи чёрной бородой его лицо и волосатые руки внушали страх. __ 1) Вода в реке казалась чёрной, и на спокойной поверхности её отражались пламя костра и звёзды, мигающие на небе. 2) Огонь бомбы, разорвавшейся около него, осветил мнгновенно двух человек.
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