геологи прошли маршрут 75 км.В 1 день прошли 3/25,во 2 день 4/25.какой путь они прошли?

Математика
геологи прошли маршрут 75 км.В 1 день прошли 3/25,во 2 день 4/25.какой путь они прошли?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
75км /25*3=9 км   столько в первый день они прошли. 75км /25*4=12 км столько во второй день они прошли. 12+9=21км столько они прошли ответ                 21 километр
Гость:
75*3/25=9(км) прошли в первый день 75*4/25=12 (км) прошли во второй день 9+12=21(км) прошли за два дня 
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