в правильный четырехугольник со стороной а,вписана окружность.найдите радиус

Українська література
в правильный четырехугольник со стороной а,вписана окружность.найдите радиус
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
правильный четырёхугольник-квадрат. радиус окружности вписанной в квадрат равен половине стороны квадрата,следовательно r=а/2
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