В правильный треугольник со стороной а вписана окружность,найдите радиус
Геометрия
В правильный треугольник со стороной а вписана окружность,найдите радиус
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если сторона треугольника равна а то, r=a/2корень из 3
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