Помогите пожалуйста составить схему предложения и написать названия придаточных)   "Если читатели не забыли,мы пришли тогда к тому результату,что Островский обладает глубоким пониманием русской жизни и великим уменьем изображат...

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Это СПП предложение с двумя придаточными. Главное предложение: Мы пришли к тому результату (подлеж -мы (местоим.), сказуем.-пришли(выражено глаголом) 1-ое придаточное предложение - Если читатели не забыли- УСЛОВНОЕ ПРИДАТОЧНОЕ (основа -читатели не забыли)(сущ, + глаг.) , присоед-ся с помощью союза ЕСЛИ , пркрепл- к глаг . (ПРИШЛИ при каком условии? ЕСЛИ НЕ ЗАБЫЛИ. 2-ое придаточное ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ ,основа которого - Островский обладает - придаточн. присоед-ся союзом Что к указательн. слову К ТОМУ + сущ. РЕЗУЛЬТАТУ - пришли к тому результату(какому?) что..... придат. определит-ое всегда стоит после определ. слова Схема ... стрелки не могу нарисовать , не знаю ,как (Если читатели не забыли...),[мы пришли....к тому результату] ,(что Остров. обладает....)