Помогите пожалуйста составить схему предложения и написать названия придаточных)   "Если читатели не забыли,мы пришли тогда к тому результату,что Островский обладает глубоким пониманием русской жизни и великим уменьем изображат...

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Помогите пожалуйста составить схему предложения и написать названия придаточных)   "Если читатели не забыли,мы пришли тогда к тому результату,что Островский обладает глубоким пониманием русской жизни и великим уменьем изображать резко и живо самые существенные ее стороны."
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
  Это  СПП предложение  с двумя придаточными. Главное предложение:  Мы пришли к тому результату (подлеж -мы (местоим.), сказуем.-пришли(выражено глаголом)    1-ое придаточное предложение  - Если читатели не забыли-  УСЛОВНОЕ ПРИДАТОЧНОЕ (основа -читатели не забыли)(сущ, + глаг.)  , присоед-ся с помощью союза  ЕСЛИ , пркрепл- к глаг  . (ПРИШЛИ  при каком условии? ЕСЛИ НЕ ЗАБЫЛИ.   2-ое придаточное ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ   ,основа которого - Островский обладает -  придаточн. присоед-ся союзом Что к указательн. слову  К ТОМУ  + сущ. РЕЗУЛЬТАТУ  - пришли к тому результату(какому?) что..... придат. определит-ое всегда стоит после определ. слова   Схема ...  стрелки  не могу нарисовать , не знаю ,как   (Если читатели не забыли...),[мы пришли....к тому результату] ,(что Остров. обладает....)  
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