В отливной сосуд с водой медленно опустили медный шар массой 267 г. Найдите массу вылившейся воды.
Физика
В отливной сосуд с водой медленно опустили медный шар массой 267 г. Найдите массу вылившейся воды.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
масса тела равна массе вытеснутой воды это следуеи из теории архимеда поэтому масса воды равна267г.
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