образ барыни из рассказа Тургенева Муму

Гость: Гость:

барыня-образ снят матери Ивана Сергеевича.лицемерная старуха,которая лишь играет жизнями других людей когда ей скучно.Она не задумывается о последствиях.Она эгоистична.Ей наплевать на других только бы ей было хорошо.Она знает,что она барыня,что её никто не смеет ослушиться.Удачи!