образ барыни из рассказа Тургенева Муму
Литература
образ барыни из рассказа Тургенева Муму
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
барыня-образ снят матери Ивана Сергеевича.лицемерная старуха,которая лишь играет жизнями других людей когда ей скучно.Она не задумывается о последствиях.Она эгоистична.Ей наплевать на других только бы ей было хорошо.Она знает,что она барыня,что её никто не смеет ослушиться.Удачи!
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