к избытку карбоната калия добавили 200г раствора с массовой долей серной кислоты 5%,вычислите объём образующего газа
Химия
к избытку карбоната калия добавили 200г раствора с массовой долей серной кислоты 5%,вычислите объём образующего газа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
карбонат калий + серная кислота = сульфат калия + углекислый газ + вода масса примеси равна 200*0.05 = 10 г тогда чистая серная кислота равна 190г, химической количество серной кислоты равно 190/98=1.94моль, составляем пропорцию : 1,94/1=х/1 отсюда х=1.94моль это химическое количество углекислого газа, дальше по формуле n=V/объём молярный, V=1.94* 22.4=43.456дм в кубе вроде так)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
1) В результате скрещивания серых кур получено 160 цыплят, из которых 160 серых и 41 белый. Каковы генотипы родителей? 2) У гороха красная окраска ...
Геометрия
1)Два насоса, работая вместе, заполняют бассейн за 4 часа. Первый насос заполняет бассейн в полтора раза быстрее, чем второй. За сколько часов запо...
Математика
начерти отрезок АВ длиной 5 см 6 мм и отрезок CD длиной 4 см 7 мм так,чтобы их пересечением был отрезок длиной 25 мм
Физика