к избытку карбоната калия добавили 200г раствора с массовой долей серной кислоты 5%,вычислите объём образующего газа

Гость: Гость:

карбонат калий + серная кислота = сульфат калия + углекислый газ + вода масса примеси равна 200*0.05 = 10 г тогда чистая серная кислота равна 190г, химической количество серной кислоты равно 190/98=1.94моль, составляем пропорцию : 1,94/1=х/1 отсюда х=1.94моль это химическое количество углекислого газа, дальше по формуле n=V/объём молярный, V=1.94* 22.4=43.456дм в кубе вроде так)