Лошадь съедает воз сена за один месяц, коза - за два месяца, а овца - за три месяца. За какое время лошадь , коза и овца вмест съедят такой же воз.
Математика
Лошадь съедает воз сена за один месяц, коза - за два месяца, а овца - за три месяца. За какое время лошадь , коза и овца вмест съедят такой же воз.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
лошадь+коза+овца 1+2+3=6 всего возов 6/3=2месяца Ответ 2месяца
Гость:
Лошадь- 1/1 Коза- 1/2 овца- 1/3 1/1+1/2+1/3=6/6+3/6+2/6=11/6 1 / 11/6=6/11
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