Лошадь съедает воз сена за один месяц, коза - за два месяца, а овца - за три месяца. За какое время лошадь , коза и овца вмест съедят такой же воз.

Математика

Лошадь съедает воз сена за один месяц, коза - за два месяца, а овца - за три месяца. За какое время лошадь , коза и овца вмест съедят такой же воз.

Автор: Гость