Помогите сделать сочинения на темы: Подумай и напиши, как ты понимаешь призыв Берегите природу? Опиши свои наблюдения за какими-либо животными или птицами В одном сочинение минимум 7 предложений, но можно и больше

Гость: Гость:

Я понимаю призыв Берегите Природу так, в нашем мире очень много предметов , которые портят живые организмы. А иногда это делают и люди. Например - когда люди кидают мусор мимо урны, машины загрязняют воздух и т.д. Мне кажется, нам нужно беречь и охранять природу и всё что нас окружает. Потому что если не будет живых организмов, не будет и нас. Например - растения углекислый газ превращают в кислород. Когда я вырасту обязательно создам Фонд Защиты Природы !!!