В настоящее время в фирме "Пегас" на выезде находятся 25 машин такси разного цвета :15 красных,8 белых и остальные- синие.Клиент делает вызов в этой фирме.Найдите вероятность того,что цвет машины,которая к нему приедет НЕ будет...

Алгебра

В настоящее время в фирме "Пегас" на выезде находятся 25 машин такси разного цвета :15 красных,8 белых и остальные- синие.Клиент делает вызов в этой фирме.Найдите вероятность того,что цвет машины,которая к нему приедет НЕ будет красного цвета

Автор: Гость