В настоящее время в фирме "Пегас" на выезде находятся 25 машин такси разного цвета :15 красных,8 белых и остальные- синие.Клиент делает вызов в этой фирме.Найдите вероятность того,что цвет машины,которая к нему приедет НЕ будет...
Алгебра
В настоящее время в фирме "Пегас" на выезде находятся 25 машин такси разного цвета :15 красных,8 белых и остальные- синие.Клиент делает вызов в этой фирме.Найдите вероятность того,что цвет машины,которая к нему приедет НЕ будет красного цвета
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25 машин равняется 100%. Это тоже самое что 25*4=100% Красных машин 15 значит 15*4=60% белых машин 8 значит 8*4=32% и синих машин 2 значит 4*2=8% Если сложить 32%+8%+60%=100% Ответ: 40% чтго к нему не приедет красная машина
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