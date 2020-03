написать программу решения квадратного уравнения ax^2+bx+c=0 в паскале,помогите плиз!!!

Гость: Гость:

Program yravnenie; Var a,b,c,D,x1,x2,p,q:Real; Begin Repeat Write('a= '); Readln(a); if a=0 then writeln('Error: a=0. Enter another value'); Until a<>0; Write('b= '); Readln(b); Write('c= '); Readln(c); p:=b/a; q:=c/a; D:=Sqr(p/2)-q; If D>0 then begin Writeln('x1 = ',-p/2-Sqrt(D):0:5); Writeln('x2 = ',-p/2+Sqrt(D):0:5); end else If D=0 then Writeln('x1 = x2 = ',-p/2:0:5) else begin Writeln('x1 = ',-p/2:0:5,'-i*',Sqrt(-D):0:5); Writeln('x2 = ',-p/2:0:5,'+i*',Sqrt(-D):0:5); end; Readln; End.