А) 3x=6 б) 1/3x=-5 в)-2x=12 г) 3/7x=9
Математика
А) 3x=6 б) 1/3x=-5 в)-2x=12 г) 3/7x=9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3х=6 х=6:3 х=2 Както так
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