Пояснительная записка по технологии: шкафчик Техническая справка Технологическая карта ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! ОЧЕНЬ ПРОШУ!!!!
Технология
Пояснительная записка по технологии: шкафчик Техническая справка Технологическая карта ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! ОЧЕНЬ ПРОШУ!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
технологическая карта это (чертёж)
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