Написать сочинение на тему " Если допустить, что жизнь человеческая может управля??ься разумом, то уничтожится сама возможность жизни." Л.Н Толстой по произведению "Отцы и дети"

Литература

Написать сочинение на тему " Если допустить, что жизнь человеческая может управля??ься разумом, то уничтожится сама возможность жизни." Л.Н Толстой по произведению "Отцы и дети"

Автор: Гость