Написать сочинение на тему " Если допустить, что жизнь человеческая может управля??ься разумом, то уничтожится сама возможность жизни." Л.Н Толстой по произведению "Отцы и дети"
Литература
Написать сочинение на тему " Если допустить, что жизнь человеческая может управля??ься разумом, то уничтожится сама возможность жизни." Л.Н Толстой по произведению "Отцы и дети"
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Гость:
Сейчас отвечу скинь ссылку, где его прочитать кратко
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