БЫСТРО!! Найдите значение выражения 1672:p если р=1 р=8 р=19 к=12 если к=0 к=108 к=168
Математика
БЫСТРО!! Найдите значение выражения 1672:p если р=1 р=8 р=19 к=12 если к=0 к=108 к=168
Ответ(ы) на вопрос:
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1672:1=1672;1672:8=209;1672:19=88.
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