Чтобы сделать 2 килограмм воска потребуется работа в течение жизни 3000000 пчел сколько пчел должно работать чтобы получилось 6 килограмм воска
Математика
Чтобы сделать 2 килограмм воска потребуется работа в течение жизни 3000000 пчел сколько пчел должно работать чтобы получилось 6 килограмм воска
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3.000.000 : 2 =1500000-это сколько понадобиться пчёл, чтобы сделать 1 кг воска. 2) 1500000×6=9000000
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Литература
Написать сочинение на тему " Если допустить, что жизнь человеческая может управля??ься разумом, то уничтожится сама возможность жизни." Л.Н Толстой...
Английский язык