Чтобы сделать 2 килограмм воска потребуется работа в течение жизни 3000000 пчел сколько пчел должно работать чтобы получилось 6 килограмм воска

Математика

Чтобы сделать 2 килограмм воска потребуется работа в течение жизни 3000000 пчел сколько пчел должно работать чтобы получилось 6 килограмм воска

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