Студентка спешит попасть на электричку ,чтобы успеть на первую пару.До отхода пое??да остается две минуты,а путь до вокзала 2 км.Если первый километр она будет со скоростью 15км/ч,то с какой скоростью она пробежать второй килом...
Алгебра
Студентка спешит попасть на электричку ,чтобы успеть на первую пару.До отхода пое??да остается две минуты,а путь до вокзала 2 км.Если первый километр она будет со скоростью 15км/ч,то с какой скоростью она пробежать второй километр,чтобы оказаться на станции до отхода поезда?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15км/час=15000метров/час=250метров/минута После первой минуты остается пробежать еще 1750 метров. 1750метров/минута= 105000метров/час = 105 км/час Важная, однако, пара, видать.
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