Студентка спешит попасть на электричку ,чтобы успеть на первую пару.До отхода пое??да остается две минуты,а путь до вокзала 2 км.Если первый километр она будет со скоростью 15км/ч,то с какой скоростью она пробежать второй килом...

Алгебра

Студентка спешит попасть на электричку ,чтобы успеть на первую пару.До отхода пое??да остается две минуты,а путь до вокзала 2 км.Если первый километр она будет со скоростью 15км/ч,то с какой скоростью она пробежать второй километр,чтобы оказаться на станции до отхода поезда?

Автор: Гость