А)6x²gt;5x-1 б)-5x²lt;6-11x Решить с помощью метода интервалов
Алгебра
А)6x²gt;5x-1 б)-5x²lt;6-11x Решить с помощью метода интервалов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 6x^2>5x-1 6x^2-5x+1>0 6x^2-5x+1=0 D=(-5)^2-4*6*1=25-24=1 x1=5+√1=5+1=6=1\2 2*6 12 12 x2=5-√1=5-1=4=1\3 2*6 12 12 6x^2-5x+1=6(x-1\2)(x-1\3) 6(x-1\2)(x-1/3)>0 + - + /////////////// ////////////// -------------(1\3)------------------(1\2)------------- Ответ:(-∞;1\3)U(1\2;+∞) б) -5x^2<6-11x -5x^2-6+11x<0 -5x^2+11x-6<0 -5x^2+11x-6=0 D=11^2-4*(-5)*(-6)=121-120=√1 x1=-11+√1=-11+1=-10\-10=1 2*(-5) -10 x2=-11-√1=-11-1=-12\-10=1.2 2*(-5) -10 -5x+11x-6=-5(x-1)(x-1.2) -5(x-1)(x-1.2)<0 - + - ////////////////// ///////////////////// -----------------(1)----------------(1.2)---------------------- Ответ: (-∞;1)U(1.2;+∞)
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