Что вы узнали об имени прилагательном. Для чего мы употребяем имя прилагательное?

Русский язык
Что вы узнали об имени прилагательном. Для чего мы употребяем имя прилагательное?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отвечает на вопр какой какая какие мы можем узнать она какая красивая и так далее......
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