Туристы в первый день прошли 16 км,им осталось пройти в три раза больше и ещё половину. Сколько всего дней туристы были в пути ,если дальше они шли ежедневно на 2 км меньше,чем в первый день?

Математика

Туристы в первый день прошли 16 км,им осталось пройти в три раза больше и ещё половину. Сколько всего дней туристы были в пути ,если дальше они шли ежедневно на 2 км меньше,чем в первый день?

Автор: Гость