Туристы в первый день прошли 16 км,им осталось пройти в три раза больше и ещё половину. Сколько всего дней туристы были в пути ,если дальше они шли ежедневно на 2 км меньше,чем в первый день?
Математика
Туристы в первый день прошли 16 км,им осталось пройти в три раза больше и ещё половину. Сколько всего дней туристы были в пути ,если дальше они шли ежедневно на 2 км меньше,чем в первый день?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Туристам нужно было пройти в три раза больше (16*3=48) и еще половину (16/2=8) (48+8=56) В первый день они прошли 16 км, в следующие дни на 2 км меньше (16-2=14). Считаем: 1)16 км. 2)56 - 14 = 42 3)42 - 14 = 28 4)28 - 14 = 14 5)14 - 14 = 0 Ответ: Они шли 5 дней
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