У каких птиц и физически удалился гнездовой паразитизм

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Гнездовой паразитизм — тип клептопаразитизма, которым пользуются некоторые птицы, рыбы инасекомые, заключающийся в манипуляции и использовании другого животного-хозяина, или того же вида(внутривидовой гнездовой паразитизм), или другого ( межвидовой) для выращивания потомства животного-паразита. Явление гнездового паразитизма возникло в процессе эволюции независимо в нескольких группах птиц. Гнездовой паразитизм у части видов выражается лишь в том, что гнезда они не строят, а занимают чужие. Среди птиц он наблюдается примерно у 80 видов из 5 семейств. Ещё примерно 20 видов являются факультативными паразитами. К высокоспециализированным паразитам относится 27 видов. К ним относятся кукушки рода Cuculus и Tapera, а также медоуказчики рода Indicator, подкладывающие яйца в гнёзда к дятловым. У специализированных паразитов птенец паразита избавляется от яиц и/или птенцов хозяина, и затем хозяин выкармливает только его. Бурокрылый коровий трупиал (Molothrus badius), представитель воловьих птиц, часто занимает гнёзда других птиц, хотя способен сооружать и свои собственные. В его гнездо, в свою очередь, подбрасывает яйца крикливый коровий трупиал (Molothrus rufoaxillaris). В целом же представители воловьих птиц могут подбрасывать свои яйца в гнезда более чем 200 видов птиц. Птенцы воловьих птиц-паразитов развиваются в общем выводке с птенцами хозяина. В Африке гнездовыми паразитами являются представители рода Vidua из семейства ткачиковых. Они подбрасывают яйца в гнезда строго определенного вида-хозяина, в большинстве случаев на астрильдах, а их птенцы схожи окраской, поведением и криком на птенцов птицы-хозяина, с которыми они развиваются в одном выводке. При этом молодые самцы учатся пению у представителей вида-хозяина. Эпизодический гнездовой паразитизм свойственен и 32 видам гусеобразных. Данное явление происходит при недостатке мест для гнездования и встречается у белого гуся, нырков, хохлатой чернети. Среди утиных к гнездовому паразитизму склонен только один вид — черноголовая древесная утка (Heteronetta atricapilla), обитающая в Южной Америке. Случаи подбрасывания яиц в чужие гнезда также крайне редко наблюдались у некоторых видов чаек и куликов.