Полтора судака стоят полтора рубля. Сколько стоят 15 судаков?
Математика
Полтора судака стоят полтора рубля. Сколько стоят 15 судаков?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15 рублей стоят 15 судаков;////// 1,5-1=0,5 стоит половина судака
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