- А что же такое музыка? Можно ли однозначно ответить на этот вопрос? А может быть э??о...
Музыка
- А что же такое музыка? Можно ли однозначно ответить на этот вопрос? А может быть э??о...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Музыка это выражение эимоци пением ииемрой на фортепиано
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