Токарь и ученик изготовили 142 детали токарь работал 12 часов и изготавливал 15 деталей в час Сколько деталей в час изготавливал ученик если он работал 6 часов

Математика

Токарь и ученик изготовили 142 детали токарь работал 12 часов и изготавливал 15 деталей в час Сколько деталей в час изготавливал ученик если он работал 6 часов

Автор: Гость