Токарь и ученик изготовили 142 детали токарь работал 12 часов и изготавливал 15 деталей в час Сколько деталей в час изготавливал ученик если он работал 6 часов
Математика
Токарь и ученик изготовили 142 детали токарь работал 12 часов и изготавливал 15 деталей в час Сколько деталей в час изготавливал ученик если он работал 6 часов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15 * 6 = 90 (д) - мастер (токарь) 142 - 90 = 52 (д) - ученик Ответ: ученик ща 6 часов сделал 52 детали.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Для варения из малины на 2 части ягод берут 3 части сахара. Сколько килограммов мал??ны было у мамы, если для варки варенья она взяла 4 кг 500 г са...
Русский язык
Окружающий мир
Математика
Задача туристу нужно добраться до туристической базы расстояние до которой 60 кил??метров. Сначала он ехал 2 ч на велосипеде со скоростью 16 км/ч, ...
Обществознание