Задача туристу нужно добраться до туристической базы расстояние до которой 60 кил??метров. Сначала он ехал 2 ч на велосипеде со скоростью 16 км/ч, потом 3ч шёл пешком со скоростью 4км/ч и после этого сделал привал. Сколько кило...
Математика
Задача туристу нужно добраться до туристической базы расстояние до которой 60 кил??метров. Сначала он ехал 2 ч на велосипеде со скоростью 16 км/ч, потом 3ч шёл пешком со скоростью 4км/ч и после этого сделал привал. Сколько километров ему осталось пройти?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60-((16*2)+3*4)=26 км. Ответ: 26 км осталось пройти
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