Задача туристу нужно добраться до туристической базы расстояние до которой 60 кил??метров. Сначала он ехал 2 ч на велосипеде со скоростью 16 км/ч, потом 3ч шёл пешком со скоростью 4км/ч и после этого сделал привал. Сколько кило...

Математика

Задача туристу нужно добраться до туристической базы расстояние до которой 60 кил??метров. Сначала он ехал 2 ч на велосипеде со скоростью 16 км/ч, потом 3ч шёл пешком со скоростью 4км/ч и после этого сделал привал. Сколько километров ему осталось пройти?

Автор: Гость