Для варения из малины на 2 части ягод берут 3 части сахара. Сколько килограммов мал??ны было у мамы, если для варки варенья она взяла 4 кг 500 г сахара?
Математика
Для варения из малины на 2 части ягод берут 3 части сахара. Сколько килограммов мал??ны было у мамы, если для варки варенья она взяла 4 кг 500 г сахара?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 кг малины было у мамы
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