Найти значение выражения: a) 0,5a³-3,9, если а=; б) 3m²-82, если m= -5; Помогите пожалуйста((

Алгебра

Найти значение выражения: a) 0,5a³-3,9, если а=; б) 3m²-82, если m= -5; Помогите пожалуйста((

Автор: Гость