Найти значение выражения: a) 0,5a³-3,9, если а=; б) 3m²-82, если m= -5; Помогите пожалуйста((

Алгебра
Найти значение выражения: a) 0,5a³-3,9, если а=; б) 3m²-82, если m= -5; Помогите пожалуйста((
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б)3*25-82 ( -5 в квадрате будет = 25  ,т.к (-5)*(-5)=25)
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