А двух пакетах 1350 г печенья .А одном из них печенья в 2 раза больше чем в другом . Сколько грамов в каждом пакете?

Математика

А двух пакетах 1350 г печенья .А одном из них печенья в 2 раза больше чем в другом . Сколько грамов в каждом пакете?

Автор: Гость