А двух пакетах 1350 г печенья .А одном из них печенья в 2 раза больше чем в другом . Сколько грамов в каждом пакете?

Математика
А двух пакетах 1350 г печенья .А одном из них печенья в 2 раза больше чем в другом . Сколько грамов в каждом пакете?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Якщо 1 пакет - х г, то другий - 2*х х+2х=1350 3х=1350 х=1350/3 х=450 г. - в першому пакеті 2*х=2*450=900 г. - в другому пакеті.
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