А эту тему как писать ну вот не понимаю
Английский язык
А эту тему как писать ну вот не понимаю
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Гость:
Ну там выбираешь из столбов! Например Is there a park on your island!
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