Помогите, пожалуйста! От фруктового сада до большого города 420 км. Из сада в город со скоростью 65 км/ч отправилась машина, груженная яблоками. Одновременно с ней , из города в сад , выехала порожняя машина со скоростью 75 км/...
Математика
Помогите, пожалуйста! От фруктового сада до большого города 420 км. Из сада в город со скоростью 65 км/ч отправилась машина, груженная яблоками. Одновременно с ней , из города в сад , выехала порожняя машина со скоростью 75 км/ч. На каком расстоянии от города эти машины встретились?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
65*3=195 75*3=225 195+225=420 следовательно машины встретились на расстоянии 225 км от города
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