Помогите, пожалуйста! От фруктового сада до большого города 420 км. Из сада в город со скоростью 65 км/ч отправилась машина, груженная яблоками. Одновременно с ней , из города в сад , выехала порожняя машина со скоростью 75 км/...

Математика

Помогите, пожалуйста! От фруктового сада до большого города 420 км. Из сада в город со скоростью 65 км/ч отправилась машина, груженная яблоками. Одновременно с ней , из города в сад , выехала порожняя машина со скоростью 75 км/ч. На каком расстоянии от города эти машины встретились?

Автор: Гость