Подготовить сообщение о животном по плану: 1. Особенности внешнего вида; 2 Чем пита??тся; 3. Как охотится 4. Интересные факты о животном.Про медведя.

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Грозные бурые медведи – величественные стражи лесов. Это красивое животное считается символом России, хотя многочисленные места его обитания можно встретить во всех уголках нашей планеты. Так как бурый медведь находится под угрозой полного исчезновения, он занесен в Красную книгу. В основном это животное обитает в России, США и Канаде. Небольшое количество медведей сохранилось в Европе и Азии. Образ жизни этого важного «хозяина тайги» очень интересен. Сколько живет бурый медведь? Какого веса может достичь?Это животное очень сильное. Мощное тело покрыто густой шерстью, а на спине отчетливо выделяется холка. В ней скоплено большое количество мускулов, которые позволяют медведю наносить сокрушительные удары лапами, валить деревья или рыть землю. Голова у него очень большая, с маленькими ушами и небольшими, глубоко посаженными глазами. Хвост у медведей короткий – около 2 см, еле заметный под слоем шерсти. Лапы очень сильные, с большими загнутыми когтями, достигающими длины 10 см. При ходьбе медведь равномерно переносит вес тела на всю подошву, как человек, и поэтому он принадлежит к виду стопоходящих животных.Сколько живет бурый медведь? Продолжительность жизни косолапого зависит от среды его обитания. В условиях дикой природы бурый медведь может достичь возраста от 20 до 35 лет. Если животное содержится в зоопарке, эта цифра увеличивается почти в два раза. В неволе медведь может прожить около 50 лет. Наступление половой зрелости происходит в возрасте от 6 до 11 лет. Размеры и вес животного Стандартная длина туловища косолапого хищника колеблется в пределах одного-двух метров. Самые крупные медведи обитают на Аляске, Камчатке и Дальнем Востоке. Это гризли, истинные великаны, рост которых при стойке на задних лапах достигает трех метров. Максимальный вес медведя (бурого) может составлять 60Почему косолапый? Это прозвище надежно закрепилось за медведем. А все от того, что при ходьбе он наступает попеременно на правые и на левые лапы. Поэтому со стороны кажется, что медведь косолапит. Но эта медлительность и неуклюжесть обманчива. При возникновении опасной ситуации этот зверь мгновенно пускается в галоп и легко обгоняет человека. Особенность строения передних и задних лап позволяет ему проявлять небывалую прыткость при подъеме в гору. Он покоряет вершины намного быстрее, чем спускается с них. Понадобилось не одно тысячелетие, чтобы сформировалась такая сложная система обитания и жизни этого удивительного животного. В результате бурые медведи обрели способность выживать в местностях, где присутствуют суровые климатические условия. Природа удивительна, и остается только восхищаться ее мудрости и непреложным законам, расставляющим все на свои места.- кгЭто настоящие гиганты-тяжеловесы. Средний вес взрослого самца находится на уровне 140-400 кг, а вес самки – 90-210 кг. Самый крупный самец был обнаружен на острове Кадьяк. Его масса тела была громадной – 1134 кг. Однако животные, обитающие в средней полосе России, весят намного меньше - около 100 кг. К осени это животное накапливает большой жировой запас для предстоящей спячки, и поэтому вес медведя (бурого) увеличивается на 20 %. Места обитания В основном медведи обитают в густых лесных массивах, в болотистых местностях. Нередко их можно увидеть в тундре или высокогорных лесах. В России это животное занимает отдаленные северные регионы. Очень часто встречаются бурые медведи в Сибири. Спокойные леса тайги позволяют косолапым чувствовать себя просторно и свободно, и здесь ничто не мешает их существованию.Чем питаются медведи? Всеядность и выносливость – это основные качества, которые помогают выжить зверю в тяжелых условиях. В рационе бурого медведя 75 % составляет растительная пища. Косолапый может питаться клубнями, орехами, ягодами, стеблями трав, корнями и желудями. Если этого мало, мишка может отправиться на посевы овса или кукурузы, покормиться в кедровниках. Крупные особи обладают недюжинной силой и охотятся на небольших молодых животных. Всего одним ударом огромной лапы медведь может перебить позвоночник лосю или оленю. Он охотится на косуль, кабанов, ланей, горных козлов. Без проблем бурые медведи могут питаться грызунами, личинками, муравьями, лягушками, червями и ящерицами.