Прочитай предложения из из письма мисс четтер её подруге. употреби глаголы данные в скобках в нужной форме. 1. yesterday my pupils (have) three lessons. They (coint) flowers and (play) computer games
Английский язык
Прочитай предложения из из письма мисс четтер её подруге. употреби глаголы данные в скобках в нужной форме. 1. yesterday my pupils (have) three lessons. They (coint) flowers and (play) computer games
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Yesterday my pupils had three lessons. 2. They counted flowers and played computer games.
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