Камень свободно падает из состояния покоя. Определите путь, пройденный камнем за ??ретью секунду от начала движения. Ответ выразите в метрах.

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При свободном падении из состояния покоя пути проходимые телом за последовательные равные промежутки времени относятся как ряд нечетных чисел. В данном случае l₁ : l₂ : l₃ = 1 : 3 : 5 За первую секунду свободного падения тело проходит путь l₁ = 4,9 м => за 3 секунду тело пройдет путь 5*l₁ = 4,9 м * 5 = 24,5 м