Решите задачу Алгебраическим способом.Один из углов треугольника в два раза мень??е другого и на 28 градусов меньше третьего.Найдите все углы треугольника

Математика

Решите задачу Алгебраическим способом.Один из углов треугольника в два раза мень??е другого и на 28 градусов меньше третьего.Найдите все углы треугольника

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