Вычислите, записав данные величины в центнерах: 6,7 ц + 584 кг; 2) 6 ц 2 кг – 487 кг. Вычислите, записав данные величины в метрах: 2,8 м + 524 см; 2) 4 м 6 см – 257 см.

Математика

Вычислите, записав данные величины в центнерах: 6,7 ц + 584 кг; 2) 6 ц 2 кг – 487 кг. Вычислите, записав данные величины в метрах: 2,8 м + 524 см; 2) 4 м 6 см – 257 см.

Автор: Гость