Вычислите, записав данные величины в центнерах: 6,7 ц + 584 кг; 2) 6 ц 2 кг – 487 кг. Вычислите, записав данные величины в метрах: 2,8 м + 524 см; 2) 4 м 6 см – 257 см.
Математика
Вычислите, записав данные величины в центнерах: 6,7 ц + 584 кг; 2) 6 ц 2 кг – 487 кг. Вычислите, записав данные величины в метрах: 2,8 м + 524 см; 2) 4 м 6 см – 257 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 12ц54кг 2)1ц15кг 3)8м4см 4)1м49см
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