1)найти первые 20 натуральных чисел, делящихся нацело на 13 и 17 и больших 500 2)найти в??е целые числа из промежутка от 10 до 200, у которых есть цифры 2 и 5 3)найти все трехзначные числа кратные 7 и у которых сумма цифр так...

Информатика

1)найти первые 20 натуральных чисел, делящихся нацело на 13 и 17 и больших 500 2)найти в??е целые числа из промежутка от 10 до 200, у которых есть цифры 2 и 5 3)найти все трехзначные числа кратные 7 и у которых сумма цифр так же кратна 7

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