1)найти первые 20 натуральных чисел, делящихся нацело на 13 и 17 и больших 500 2)найти в??е целые числа из промежутка от 10 до 200, у которых есть цифры 2 и 5 3)найти все трехзначные числа кратные 7 и у которых сумма цифр так...
Информатика
1)найти первые 20 натуральных чисел, делящихся нацело на 13 и 17 и больших 500 2)найти в??е целые числа из промежутка от 10 до 200, у которых есть цифры 2 и 5 3)найти все трехзначные числа кратные 7 и у которых сумма цифр так же кратна 7
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1) 663 884 1105 1326 1547 1768 1989 2210 2431 2652 2873 3094 3315 3536 3757 3978 4199 4420 4641 4862 2) 25 52 125 152 3) 112 119 182 189 224 294 336 441 448 553 665 700 707 770 777 812 819 882 889 924 994
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