Составь словарный диктант из десяти слов с опасными сочетаниями звуков, запиши сначала те, которые поддаются проверке ,а потом не проверяемые .
Русский язык
Составь словарный диктант из десяти слов с опасными сочетаниями звуков, запиши сначала те, которые поддаются проверке ,а потом не проверяемые .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хрустнул - хруст,солнце - солнышко,честный - честь,сердце - сердечко,звездный - звезда,известие - вестник,веселый - веселье,грустный - грустить,вкусный - вкусить. ≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ Непроверяемые: ЛеСТница, СЧастье, празДник, чуВство, сверсТник. ≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ Если что - то не правильно извините!!!
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