Составь словарный диктант из десяти слов с опасными сочетаниями звуков, запиши сначала те, которые поддаются проверке ,а потом не проверяемые .

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Составь словарный диктант из десяти слов с опасными сочетаниями звуков, запиши сначала те, которые поддаются проверке ,а потом не проверяемые .

Автор: Гость