Преобразуйте а многочлен стандартного вида (2x+1)^3

Алгебра
Преобразуйте а многочлен стандартного вида (2x+1)^3
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Гость:
По формуле бинома Ньютона, получаем:
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