Диаметр глобуса равен 45 см. Какова длина экватора (в см.) на этом глобусе. Результат округлите до сотых.

Математика
Диаметр глобуса равен 45 см. Какова длина экватора (в см.) на этом глобусе. Результат округлите до сотых.
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Гость:
1)45*3,14=141,3 см длина экватора
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