А как северский донец изменяется в разные времена года???(подскажите
Окружающий мир
А как северский донец изменяется в разные времена года???(подскажите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С середины декабря по Март река замерзает,а потом оттаивает и с апреля по июль она пополняется,а с июля по декабрь она просто живёт скажем так
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