Выберите из предложенногоспскапредставителей кольчатых червей А эхинококк Б м??огоглазка В луковая нематода Г картофельная нематода Д дождевой червь Е аскарида Ж острица

Биология

Выберите из предложенногоспскапредставителей кольчатых червей А эхинококк Б м??огоглазка В луковая нематода Г картофельная нематода Д дождевой червь Е аскарида Ж острица

Автор: Гость