Выберите из предложенногоспскапредставителей кольчатых червей А эхинококк Б м??огоглазка В луковая нематода Г картофельная нематода Д дождевой червь Е аскарида Ж острица

Биология
Выберите из предложенногоспскапредставителей кольчатых червей А эхинококк Б м??огоглазка В луковая нематода Г картофельная нематода Д дождевой червь Е аскарида Ж острица
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В.Г,Д остальные вроде все плоские
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