Пожалуйсто помогите срочно

Математика
Пожалуйсто помогите срочно
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14:4=3.5 3.5×3=10.5(мин) 10.5 минут = 10 минут 30 секунд ответ: 10 мин 30 сек занимет дорога
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Выпиши дияльнисть володимира Мономаха украинскую мовою
Ответить
Русский язык
Чем отличаются собственное и нарецательное имя сущ.
Ответить
Математика
В круглой цепи 12 звеньев. Какое самое большое число кусков может получится , если сделать ровно два разреза? Один распил разбивает одно звено в од...
Ответить
География
1какие принципы размещения были учтены при сооружений нефтеперерабатывающих зав??дов 2Расскажите о мерах, принимаемых для снижения неблагоприятного...
Ответить
Математика
Придумай задачу на уравнивание 5 класс
Ответить