Пожалуйсто помогите срочно
Математика
Пожалуйсто помогите срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14:4=3.5 3.5×3=10.5(мин) 10.5 минут = 10 минут 30 секунд ответ: 10 мин 30 сек занимет дорога
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