В круглой цепи 12 звеньев. Какое самое большое число кусков может получится , если сделать ровно два разреза? Один распил разбивает одно звено в одном месте. Правильный ответ 4. Объясните пожалуйста ПОЧЕМУ????

Математика

В круглой цепи 12 звеньев. Какое самое большое число кусков может получится , если сделать ровно два разреза? Один распил разбивает одно звено в одном месте. Правильный ответ 4. Объясните пожалуйста ПОЧЕМУ????

Автор: Гость