В круглой цепи 12 звеньев. Какое самое большое число кусков может получится , если сделать ровно два разреза? Один распил разбивает одно звено в одном месте. Правильный ответ 4. Объясните пожалуйста ПОЧЕМУ????
Математика
В круглой цепи 12 звеньев. Какое самое большое число кусков может получится , если сделать ровно два разреза? Один распил разбивает одно звено в одном месте. Правильный ответ 4. Объясните пожалуйста ПОЧЕМУ????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тому,що два розрізи а не один.12:3=4
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