Придумай задачу на уравнивание 5 класс
Математика
Придумай задачу на уравнивание 5 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Турист на автобусе проехал 40км , что в 5 раз больше того пути , который он прошёл пешком. Какой общий путь проделал турист?
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