1какие принципы размещения были учтены при сооружений нефтеперерабатывающих зав??дов 2Расскажите о мерах, принимаемых для снижения неблагоприятного воздействия нефтегазодобывающей промышленности на окружающую среду и здоровье н...

География

1какие принципы размещения были учтены при сооружений нефтеперерабатывающих зав??дов 2Расскажите о мерах, принимаемых для снижения неблагоприятного воздействия нефтегазодобывающей промышленности на окружающую среду и здоровье населения. (если что это физическая география Казахстана)

Автор: Гость