1какие принципы размещения были учтены при сооружений нефтеперерабатывающих зав??дов 2Расскажите о мерах, принимаемых для снижения неблагоприятного воздействия нефтегазодобывающей промышленности на окружающую среду и здоровье н...
География
1какие принципы размещения были учтены при сооружений нефтеперерабатывающих зав??дов 2Расскажите о мерах, принимаемых для снижения неблагоприятного воздействия нефтегазодобывающей промышленности на окружающую среду и здоровье населения. (если что это физическая география Казахстана)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Сырье,ресурсы.Т.е.где добывать это все(не за 93889 км же от завода)
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