Чем отличаются собственное и нарецательное имя сущ.

Гость: Гость:

Собственные существительные - это : имена , клички , названия .Тоесть они принадлежат кому -то . Например: Вася , иди сюда ;Река Волга -прекрасное место. Нарицательные же - это про сто предметы имеющие названия: дерево , стул , телевизор и т.д.