Чем отличаются собственное и нарецательное имя сущ.
Русский язык
Чем отличаются собственное и нарецательное имя сущ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Собственные существительные - это : имена , клички , названия .Тоесть они принадлежат кому -то . Например: Вася , иди сюда ;Река Волга -прекрасное место. Нарицательные же - это про сто предметы имеющие названия: дерево , стул , телевизор и т.д.
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