Выпиши дияльнисть володимира Мономаха украинскую мовою

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Выпиши дияльнисть володимира Мономаха украинскую мовою
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Володимир Мономах  онук Ярослава Мудрого який прийшов на арену політичного життя в 15 років Основні біографічні відомості про правителя Мономаха. Зміцнення Мономахом міжнародної позиції Руської земліЛітопис за Іпатіївським списком 15 століття
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