А как составить условие?
Математика
А как составить условие?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Напиши самое основное. Например;вес, массу, количество.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
За одну минуту с плотины падает 90000 кубических метров воды, в результате чего турб??на гидроэлектростанции вырабатывает мощность 132 МВт132 МВт. ...
Математика
Помогите, пожалуйста! Заранее спасибо. 1. Вычислите: 32,6-(-16,7-3,12)+(-23,2+0,16) 2. Упростите: а) 42х-(13х+16а)+(-50х+16а) б) -4•(2а+5...
Русский язык